Энди Маррей вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей (55-я ракетка мира) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга 35-летний Маррей со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Молдовы Раду Албота. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Маррей шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Албота один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Энди Маррею предстоит встреча с соотечественником Джеком Дрэйпером.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.