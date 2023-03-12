Энди Маррей вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей (55-я ракетка мира) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче второго круга 35-летний Маррей со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Молдовы Раду Албота. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Маррей шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Албота один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде Энди Маррею предстоит встреча с соотечественником Джеком Дрэйпером.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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