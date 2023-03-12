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Энди Маррей вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Энди Маррей вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей (55-я ракетка мира) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга 35-летний Маррей со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Молдовы Раду Албота. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Маррей шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Албота один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Энди Маррею предстоит встреча с соотечественником Джеком Дрэйпером.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 00:55 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Раду Албот
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
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