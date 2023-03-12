Ига Свёнтек прокомментировала уверенный старт на турнире в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над американкой Клэр Лю (6:0, 6:1) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.
«Возвращение после такого великолепного прошлогоднего результата — это нечто иное. Я хотела немного повысить свой уровень энергии, потому что самое сложное, когда всё идет своим чередом. Конечно, Клэр использовала тот момент, когда я играла не так агрессивно, как должна была бы, но я очень рад, что смог довольно быстро решить эту проблему», — приводит слова Сёнтек официальный сайт WTA.
В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей пары Питон Стирнс (США) — Бьянка Андрееску (Канада).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.
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