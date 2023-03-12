Елена Рыбакина обыграла Софью Кенин и вышла в третий круг Индиан-Уэллса

Казахская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) оказалась сильнее американки Софьи Кенин (170-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Рыбакина обыграла Кенин со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету Рыбакиной шесть эйсов, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов из 7. Кенин ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас — Паула Бадоса.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.