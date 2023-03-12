Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уже забыл, каково это». Энди Маррей высказался о том, что выиграл матч в двух сетах

«Уже забыл, каково это». Энди Маррей высказался о том, что выиграл матч в двух сетах
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пошутил о том, что впервые с октября прошлого года выиграл матч, не отдав ни сета.

Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге соревнований 35-летний Энди со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Молдавии Раду Албота. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Маррей шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Албота один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

«Я уже забыл, каково это», — написал Маррей в своих социальных сетях.

В следующем раунде Маррею предстоит встреча с 21-летним соотечественником Джеком Дрэйпером.

Кому достанутся $ 1,2 млн? Полный расклад призовых по раундам Индиан-Уэллса! Кому достанутся $ 1,2 млн? Полный расклад призовых по раундам Индиан-Уэллса!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023