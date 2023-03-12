Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей четвёртого игрового дня

Завершился четвёртый игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Четвёртый игровой день. Результаты

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – 6:4, 6:2.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 7:6 (7:5), 6:4.

Стэн Вавринка (Швейцария, SR) – Миомир Кецманович (Сербия, 26) – 7:6 (10:8), 6:4.

Алекс Молчан (Словакия) – Борна Чорич (Хорватия, 18) – 6:3, 6:3.

Мартон Фучович (Венгрия) – Алекс де Минор (Австралия, 16) – 6:4, 6:2.

Энди Маррей (Великобритания) – Раду Албот (Молдавия, LL) – 6:4, 6:3.

Тейлор Фритц (США, 4) – Бен Шелтон (США) – 4:6, 6:4, 6:3.

Адриан Маннарино (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия, 19) – 6:4, 6:4.

Хуберт Хуркач (Польша, 9) – Алексей Попырин (Австралия, LL) – 6:3, 6:3.

Хольгер Руне (Дания, 7) – Маккензи Макдональд (США) – 7:5, 6:3.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – 6:3, 6:3.