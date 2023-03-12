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Радукану в Индиан-Уэллсе обыграла самую рейтинговую соперницу со времени победного US Open

Чемпионка US Open – 2021 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) обыграла 21-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт.

Линетт стала самой рейтинговой соперницей Радукану, которую британке удалось обыграть, начиная с US Open – 2021.

Напомним, на пути к титулу на Открытом чемпионате США Радукану оказалась сильнее двух игроков из топ-20. После завоевания титула Эмме не удавалось одерживать победы над теннисистками такого уровня.

В следующем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Радукану сыграет с Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия), находящейся на 13-й строчке в рейтинге WTA.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.