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Кудерметова и Самсонова разгромно проиграли на старте турнира в Индиан-Уэллсе в парах

Кудерметова и Самсонова разгромно проиграли на старте турнира в Индиан-Уэллсе в парах
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не сумели пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

На старте соревнований в текущем сезоне образовавшийся российский тандем Кудерметова – Самсонова разгромно проиграл многократным чемпионкам турниров «Большого шлема», первым сеяным, чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой со счётом 1:6, 2:6.

Встреча россиянок с чешками продлилась 1 час и 5 минут. Кудерметова и Самсонова ни раз не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Крейчиковой и Синяковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

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