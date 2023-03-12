Кудерметова и Самсонова разгромно проиграли на старте турнира в Индиан-Уэллсе в парах
Поделиться
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не сумели пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
На старте соревнований в текущем сезоне образовавшийся российский тандем Кудерметова – Самсонова разгромно проиграл многократным чемпионкам турниров «Большого шлема», первым сеяным, чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой со счётом 1:6, 2:6.
Встреча россиянок с чешками продлилась 1 час и 5 минут. Кудерметова и Самсонова ни раз не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Крейчиковой и Синяковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.
Комментарии
- 12 марта 2023
-
11:33
-
11:23
-
11:00
-
10:41
-
10:28
-
09:55
-
09:17
-
07:03
-
05:16
-
04:06
-
03:37
-
03:00
-
02:46
-
02:44
-
02:03
-
02:01
-
01:50
-
01:37
-
00:36
-
00:14
-
00:01
- 11 марта 2023
-
23:47
-
23:23
-
22:48
-
22:11
-
21:40
-
21:13
-
20:03
-
19:31
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:01
-
15:19
-
14:16
Партнерский контент