Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей четвёртого игрового дня

Завершился четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Четвёртый игровой день. Результаты

Варвара Грачёва (Россия, Q) – Петра Мартич (Хорватия, 25) – 6:3, 6:2.

Каролина Мухова (Чехия, SR) – Виктория Азаренко (Беларусь, 14) – 7:6 (7:1), 6:3.

Эмма Радукану (Великобритания) – Магда Линетт (Польша, 20) – 7:6 (7:3), 6:2.

Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – Мари Боузкова (Чехия, 28) – 6:1, 6:1.

Бернарда Пера (США) – Людмила Самсонова (Россия, 12) – 2:6, 7:6 (10:8), 7:6 (8:6).

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Клэр Лю (США) – 6:0, 6:1.

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Далма Галфи (Венгрия, LL) – 6:1, 6:7 (4:7), 6:4.

Дарья Касаткина (Россия, 8) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:1.

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Софья Кенин (США, WC) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Онс Жабер (Тунис, 4) – Магдалена Фрех (Польша, LL) – 4:6, 6:4, 6:1.

Сорана Кырстя (Румыния) – Мэдисон Кис (США, 19) – 6:1, отказ.