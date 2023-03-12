«Делает это не для себя, а для СМИ и тенниса». Борг — о желании Джоковича выигрывать ТБШ

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный шведский теннисист Бьорн Борг высказался о перспективах 22-кратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира серба Новака Джоковича. В мае Джоковичу исполнится 36 лет.

В данный момент отказавшийся вакцинироваться Джокович пропускает «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) из-за отсутствия разрешения на въезд в страну.

«Что касается Новака Джоковича, я думаю, он точно способен выиграть ещё один или два турнира «Большого шлема». Кто знает? Но он делает это не для себя, а для тенниса и журналистов. Невероятно. Он до сих пор продолжает раздвигать границы. Он желает быть величайшим. Он хочет выиграть как можно больше турниров, побить все рекорды в истории тенниса. Имею в виду, он фантастический игрок», — приводит слова Борга Eurosport.uk.