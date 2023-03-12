Стало известно время начала матчей Медведева, Рублёва и Хачанова в 3-м круге Индиан-Уэллса

ATP опубликовала расписание пятого игрового дня турнира серии «Мастерс», который в эти дни проходит в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования продлятся до 19 марта.

Начало матчей россиян

Даниил Медведев (Россия, 5) – Илья Ивашко (Беларусь) – примерно в 4:00 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 6) – Уго Умбер (Франция) – примерно в 00:00 мск.

Карен Хачанов (Россия, 13) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – примерно в 23:30 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который приехал защищать титул. Ранее Тейлор вышел в третий круг соревнований.