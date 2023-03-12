Хольгер Руне: будь я 86-м или восьмым в рейтинге ATP, всегда на себя немного давлю

Восьмая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне ответил, оказывает ли на него давление высокое положение в рейтинге.

Ранее Руне (7) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв американца Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 6:3. В следующем раунде Хольгер сразится с титулованным швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Я всегда на себя немного давлю – будь я 86-м или восьмым, никакой разницы. В прошлом году я играл с Берреттини, и, хотя я был 86-м, всё равно давил на себя, чтобы победить, – и был близок. Конечно, за последний год многое изменилось, и я очень доволен своим нынешним положением. Но я всё равно стремлюсь прогрессировать», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.