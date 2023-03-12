Елена Рыбакина объяснила, почему играет в тейпах на плечах и спине в Индиан-Уэллсе

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему играет в тейпах на плечах и спине на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

На старте соревнований Рыбакина (10) на двух тай-брейках обыграла чемпионку Australian Open – 2020 американку Софью Кенин (WC) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Напомним, Рыбакина пропустила несколько недель в туре из-за травмы поясницы.

«Тейп помогает мышцам, потому что здесь непростые условия: медленный корт, тяжёлые мячи. К тому же я возвращаюсь после травмы. У меня сейчас больше тейпов, но видно только те, что на плечах. Они помогают избежать проблем», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Следующей соперницей Рыбакиной в Индиан-Уэллсе станет испанка Паула Бадоса (21).