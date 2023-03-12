Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Паулой Бадосой на турнире в Индиан-Уэллсе
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Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с испанкой Паулой Бадосой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Бадоса побеждала на данных соревнованиях в 2021 году.
«Конечно, это будет очень тяжёлый матч. Она отлично играет в нападении, ещё у неё хорошая подача. Она очень сильный соперник. К тому же здесь, как я уже говорила, очень медленные условия. Мне нужно будет сосредоточиться на своей подаче, стараться не только играть быстро, но и использовать хорошие углы. Побеждать здесь очень непросто. Мне определённо нужно будет стараться чаще выходить к сетке», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
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