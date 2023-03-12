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Стало известно, на каком турнире Элина Свитолина вернётся после рождения ребёнка

Стало известно, на каком турнире Элина Свитолина вернётся после рождения ребёнка
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Стало известно, на каком турнире бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вернётся в тур после рождения ребёнка.

Это произойдёт на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), который пройдёт с 3 по 9 апреля. Свитолина войдёт в основную сетку по защищённому рейтингу.

В середине октября Элина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Скай. В последний раз Свитолина выходила на корт 12 марта 2022 года. В данный момент она занимает 875-ю строчку в рейтинге WTA.

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.

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