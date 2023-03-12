Бьорн Борг: не знаю, сколько будет играть Рафа Надаль. Может быть, ещё год

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный шведский теннисист Бьорн Борг предположил, когда 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль уйдёт из тенниса.

«Рафа уже не проведёт много времени в топ-10, но я думаю, что он очень счастливый человек. Он столько всего достиг, но всё ещё продолжает. Может быть, тело уже работает не на 100%, но он всё ещё хочет играть. Я не знаю, сколько ещё будет играть Рафа. Может быть, ещё год. Не знаю. А Новак (Джокович) поиграет ещё несколько лет», — приводит слова Борга Eurosport.uk.

В июне Надалю исполнится 37 лет. Рафаэль пропускает «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, он готовится к грунтовому сезону.