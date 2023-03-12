Жабер: после первого сета жалела о столь преждевременном возвращении на корт

Четвёртая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о возвращении в тур после травмы колена. После операции спортсменка пропустила турниры WTA-500 в Дохе (Катар) и WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом матче на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Жабер одержала волевую победу над польской теннисисткой Магдаленой Фрех (4:6, 6:4, 6:1).
«Решение о возвращении было непростым, и это я настояла на том, чтобы играть Индиан-Уэллс и Майами. Наверное, это решение было слишком преждевременным, но я поставила себе такую задачу. После первого сета я об этом пожалела (улыбается). Но потом сказала себе принять ситуацию, бороться и просто смотреть, что может получиться. Уверена, что с каждым матчем всё будет лучше.
Колено залечивается, но, конечно, мне нужно больше времени для восстановления. Когда наступит правильный момент, я всё расскажу, но сейчас не могу. Проблем больше. В плане здоровья у меня был очень сложный период. Я бы сказала, что сейчас моё колено готово на 80%. Сейчас оно хотя бы уже не болит, я его укрепляю, возвращаю подвижность. Но двигаюсь точно не на все 100%.
Как спортсмену мне было трудно оставаться вне соревнований долгое время. Мне не хватало тенниса. Знаете, к тому же я просто не хотела слишком сильно отставать от рейтинга. Я уже пропустила два турнира WTA-500 и WTA-1000, а впереди ещё два», — приводит слова Жабер Sportskeeda.
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