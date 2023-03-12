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Жабер: после первого сета жалела о столь преждевременном возвращении на корт

Жабер: после первого сета жалела о столь преждевременном возвращении на корт
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Четвёртая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о возвращении в тур после травмы колена. После операции спортсменка пропустила турниры WTA-500 в Дохе (Катар) и WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом матче на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Жабер одержала волевую победу над польской теннисисткой Магдаленой Фрех (4:6, 6:4, 6:1).

«Решение о возвращении было непростым, и это я настояла на том, чтобы играть Индиан-Уэллс и Майами. Наверное, это решение было слишком преждевременным, но я поставила себе такую задачу. После первого сета я об этом пожалела (улыбается). Но потом сказала себе принять ситуацию, бороться и просто смотреть, что может получиться. Уверена, что с каждым матчем всё будет лучше.

Колено залечивается, но, конечно, мне нужно больше времени для восстановления. Когда наступит правильный момент, я всё расскажу, но сейчас не могу. Проблем больше. В плане здоровья у меня был очень сложный период. Я бы сказала, что сейчас моё колено готово на 80%. Сейчас оно хотя бы уже не болит, я его укрепляю, возвращаю подвижность. Но двигаюсь точно не на все 100%.

Как спортсмену мне было трудно оставаться вне соревнований долгое время. Мне не хватало тенниса. Знаете, к тому же я просто не хотела слишком сильно отставать от рейтинга. Я уже пропустила два турнира WTA-500 и WTA-1000, а впереди ещё два», — приводит слова Жабер Sportskeeda.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 05:05 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 1
         
Магдалена Фрех
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
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Теги Теннис WTA Онс Жабер •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Sportskeeda

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