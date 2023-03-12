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Радукану — о травмах и невезении: у меня уже есть титул US Open, ни на что его не променяю

Радукану — о травмах и невезении: у меня уже есть титул US Open, ни на что его не променяю
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Чемпионка US Open – 2021 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о невезении и постоянных травмах.

«Иногда задумываешься, как такое вообще возможно. Но потом я быстро понимаю, что ты хозяйка своей судьбы. И я уже выиграла US Open, мне уже повезло. Так что и невезение нужно принимать. Я ни на что не променяю этот титул. Я ко всему готова, потому что он у меня уже есть».

Также Радукану поделилась мыслями о победе над полькой Магдой Линетт.

«Магда — отличный противник. Думаю, сегодня она сыграла на очень высоком уровне. Линетт отлично начала сезон, например, классно сыграла на Открытом чемпионате Австралии. Я помню нашу встречу в прошлом году, Магда точно выглядела лучше сегодня. Эта победа была действительно сложной», — сказала Радукану на пресс-конференции на турнире в Индиан-Уэллсе.

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