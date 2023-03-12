Шелтон: не хочу быть шоуменом, как Кирьос или Монфис. Я равняюсь на Надаля

Американский теннисист Бен Шелтон поделился мыслями о спортсменах, на которых равняется.
«Ник Кирьос и Гаэль Монфис не являются примерами для меня в отношении к теннису. Не хочу быть шоуменом, как они. Я просто пытаюсь конкурировать на самом высоком уровне, каким бы он ни был. Я на корте не для того, чтобы выглядеть эффектно или делать удары с трюками. Сосредоточен на своём теннисе и пытаюсь соревноваться на самом высоком уровне. Так что я бы сказал, что теннисист, на которого равняюсь в этом аспекте, это Рафаэль Надаль», — цитирует Шелтона Eurosport.
На соревнованиях в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон не смог пройти дальше второго круга, уступив своему соотечественнику Тейлору Фритцу — 6:4, 4:6, 3:6.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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