Дарья Касаткина показала, как готовится к матчам на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) опубликовала новый пост в социальных сетях. Спортсменка показала свежий снимок с турнира в Индиан-Уэллсе.
«Подготовка к матчу — это очень сложный процесс», — написала Касаткина в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
Ранее Дарья оказалась сильнее немки Татьяны Марии (70-я ракетка мира) в матче второго круга в Индиан-Уэллсе. Россиянка разгромила соперницу со счётом 6:2, 6:1.
В следующем круге Касаткина сойдётся с соотечественницей Варварой Грачёвой, которая одержала победу над хорваткой Петрой Мартич.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
- 12 марта 2023
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