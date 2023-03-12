Дарья Касаткина показала, как готовится к матчам на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) опубликовала новый пост в социальных сетях. Спортсменка показала свежий снимок с турнира в Индиан-Уэллсе.

«Подготовка к матчу — это очень сложный процесс», — написала Касаткина в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ

Ранее Дарья оказалась сильнее немки Татьяны Марии (70-я ракетка мира) в матче второго круга в Индиан-Уэллсе. Россиянка разгромила соперницу со счётом 6:2, 6:1.

В следующем круге Касаткина сойдётся с соотечественницей Варварой Грачёвой, которая одержала победу над хорваткой Петрой Мартич.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.