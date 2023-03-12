Виландер: если Надаль выиграет «РГ», Новак может засомневаться в победе по титулам ТБШ

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мыслями о 22-кратных чемпионах мэйджоров испанце Рафаэле Надале и сербе Новаке Джоковиче.
«Думаю, теннисные болельщики не хотят, чтобы кто-то из пары Рафаэль Надаль — Новак Джокович оторвался по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграл 25 ил 26 трофеев. Если Рафа победит на Открытом чемпионате Франции, Новак может засомневаться в своей победе по титулам ТБШ. Появились бы вопросы о том, сможет ли он одолеть молодых игроков, таких как Алькарас, например. Но в данный момент вряд ли Надаль и Джокович думают об этом», — приводит слова Виландера Eurosport.
Новак Джокович пропускает «Мастерс» в Индиан-Уэллсе из-за запрета на въезд в США. Серб отказался делать прививку от коронавируса, в связи с чем был не допущен в страну. Надаль не выступает на «Мастерсе» из-за травмы.
- 12 марта 2023
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