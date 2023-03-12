Чесноков: матч Хачанова с Давидович-Фокиной будет тяжёлым

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от игры россиянина Карена Хачанова с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (23) в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«Что касается соперника Хачанова, то Давидович-Фокина мог обыграть и Медведева в Роттердаме, и с Рублёвым у него было пять матчболов в Дохе. Сложно сказать, кто выиграет, матч будет тяжёлым, Давидович-Фокина сейчас находится в хорошей форме, и, может, у него будет побольше шансов на победу. С другой стороны, Карен недавно вышел в полуфинал Australian Open, и ему нужно доказывать своё преимущество в игре и рейтинге», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
В матче второго круга калифорнийского «Мастерса» Карен Хачанов победил немца Оскара Отте со счётом 6:3, 6:3. Игра российского теннисиста с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной состоится сегодня, 12 марта, и начнётся около 23:30 мск.
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