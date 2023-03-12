Селиваненко: Касаткина набирает ту уверенность, которая приносит ей победы

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался об игре российской теннисистки Дарьи Касаткиной в стартовом матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Для Даши это важная победа. Очень важно было хорошо начать этот большой турнир. Что касается формы Касаткиной, она уже показала свою уверенность в Австралии, просто там у неё произошёл период, когда она не играла так, как хотелось бы. Это больше вопрос психологии.

Это отличный старт важного турнира. Для Даши очень важно набирать уверенность матч за матчем. Она набирает ту уверенность, которая ей приносит победы», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе восьмая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина одержала уверенную победу над немкой Татьяной Марией (70) со счётом 6:2, 6:1. В третьем круге Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой.