Даниил Медведев — Илья Ивашко: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Индиан-Уэллса

В ночь с 12 на 13 марта российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Беларуси Ильёй Ивашко в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Ильёй Ивашко.

По личным встречам Даниил Медведев ведёт с разгромным преимуществом, 6-1. Первые три победы россиянина были на фьючерсах и челленджерах в 2015 и 2016 году. Затем Илья выиграл матч в рамках регионального плей-офф (Европа/Африка) Кубка Дэвиса в 2018-м, а на «Мастерсе» в Париже в 2021 году и дважды прошлым летом на траве, в Хертогенбосхе и Галле, верх опять брал Даниил.

В прошлом круге турнира категории «Мастерс»-1000 в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев оказался сильнее американца Брэндона Накашимы, а Ивашко переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.