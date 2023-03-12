Даниил Медведев — Илья Ивашко: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Индиан-Уэллса

В ночь с 12 на 13 марта российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Беларуси Ильёй Ивашко в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Ильёй Ивашко.
По личным встречам Даниил Медведев ведёт с разгромным преимуществом, 6-1. Первые три победы россиянина были на фьючерсах и челленджерах в 2015 и 2016 году. Затем Илья выиграл матч в рамках регионального плей-офф (Европа/Африка) Кубка Дэвиса в 2018-м, а на «Мастерсе» в Париже в 2021 году и дважды прошлым летом на траве, в Хертогенбосхе и Галле, верх опять брал Даниил.
В прошлом круге турнира категории «Мастерс»-1000 в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев оказался сильнее американца Брэндона Накашимы, а Ивашко переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.
- 12 марта 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:12
-
21:52
-
21:00
-
20:02
-
19:12
-
19:00
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:40
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
13:58
-
13:27
-
12:06
-
12:00
-
11:33
-
11:23
-
11:00
-
10:41
-
10:28
-
09:55
-
09:17
-
07:03
-
05:16
-
04:06