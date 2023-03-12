Кэмерон Норри обыграл Таро Дэниэла и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга Норри обыграл японского теннисиста Таро Дэниэла (103-е место в рейтинге ATP) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. По ходу матча Норри 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Дэниэла восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Кэмерона Норри ожидает матч с победителем противостояния Андрея Рублёва (Россия) и Уго Умбера (Франция).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.