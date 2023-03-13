Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге турнира он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 7:5, 1:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 час 42 минуты. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Руусувуори четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Зверев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Илья Ивашко (Беларусь).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.

Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		1 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023