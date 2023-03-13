Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге турнира он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 7:5, 1:6, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 час 42 минуты. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Руусувуори четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Зверев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Илья Ивашко (Беларусь).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.
Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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