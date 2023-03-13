Карен Хачанов проиграл Давидович-Фокине в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге россиянин уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 6:1, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 17 минут. За это время Хачанов сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Давидович-Фокины три эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Давидович-Фокины станет чилиец Кристьян Гарин, который ранее обыграл норвежца Каспера Рууда.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.