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Карен Хачанов проиграл Давидович-Фокине в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов проиграл Давидович-Фокине в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге россиянин уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 6:1, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 17 минут. За это время Хачанов сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Давидович-Фокины три эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Давидович-Фокины станет чилиец Кристьян Гарин, который ранее обыграл норвежца Каспера Рууда.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 00:20 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		1 6
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Комментарии
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