Медведев переиграл Ивашко в 3-х сетах и вышел в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл белоруса Илью Ивашко (85-я ракетка мира) и вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев выиграл со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Даниил выполнил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 13 заработанных брейк-пойнтов. Ивашко, в свою очередь, ни сделал ни одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.
В следующем круге россиянин встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым (14-я ракетка мира).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
- 13 марта 2023
-
06:09
-
06:00
-
04:21
-
02:39
-
02:35
-
02:14
-
01:19
- 12 марта 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:12
-
21:52
-
21:00
-
20:02
-
19:12
-
19:00
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:40
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
13:58
-
13:27
-
12:06
-
12:00
-
11:33
-
11:23
-
11:00