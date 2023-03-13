Медведев переиграл Ивашко в 3-х сетах и вышел в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл белоруса Илью Ивашко (85-я ракетка мира) и вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев выиграл со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Даниил выполнил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 13 заработанных брейк-пойнтов. Ивашко, в свою очередь, ни сделал ни одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В следующем круге россиянин встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым (14-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.