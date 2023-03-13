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Медведев переиграл Ивашко в 3-х сетах и вышел в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев переиграл Ивашко в 3-х сетах и вышел в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл белоруса Илью Ивашко (85-я ракетка мира) и вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев выиграл со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Даниил выполнил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 13 заработанных брейк-пойнтов. Ивашко, в свою очередь, ни сделал ни одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В следующем круге россиянин встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым (14-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 04:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 1
         
Илья Ивашко
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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