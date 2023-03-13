«Я буду писать так же медленно, каким является этот корт». Медведев по ходу матча с Ивашко

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл белоруса Илью Ивашко (85-я ракетка мира) и вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). После проигранного сета Медведев пожаловался на покрытие. По мнению российского теннисиста, корт был слишком медленным.

В паузе после второго сета Даниил отпрашивался на туалетный перерыв со следующей формулировкой: «Я буду писать так же медленно, как этот корт. Корт медленный, поэтому я иду медленно».

Арбитр ответил Медведеву: «Вы должны принять это, вы профессионал», на что россиянин добавил: «Я этого не приемлю. В справке написано, что это корты с твёрдым покрытием. Но это не жёсткие корты».

Напомним, Медведев выиграл со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.