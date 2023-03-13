Крейчикова обыграла Ван в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (16-я ракетка мира) оказалась сильнее представительницы Китая Синьюй Ван (67-я ракетка мира) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Крейчикова обыграла Ван со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Крейчиковой шесть эйсов, 10 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12. Ван два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Крейчикова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.