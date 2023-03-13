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Крейчикова обыграла Ван в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Крейчикова обыграла Ван в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (16-я ракетка мира) оказалась сильнее представительницы Китая Синьюй Ван (67-я ракетка мира) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Крейчикова обыграла Ван со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Крейчиковой шесть эйсов, 10 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12. Ван два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Крейчикова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 04:45 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 1 6
2 		7 7 2
         
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
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