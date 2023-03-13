«Он ещё не в той форме, что был до травмы». Медведев — о предстоящем матче со Зверевым

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился эмоциями в преддверии матча 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе с немецким теннисистом Александром Зверевым.
«Мы с ним хорошо знаем друг друга. Каждый матч с таким топ-игроком — это что-то новое. В каждом матче он старается адаптироваться, и я тоже. Помню, он здорово выступил в Турине и победил меня. Во-первых, он хорошо подавал, и это был ключевой момент. Возможно, в Индиан-Уэллсе это имеет не такое уж большое значение.
Уверен, у нас будут розыгрыши, много розыгрышей. Всё будет зависеть от того, кто в розыгрыше из 20 ударов сделает наилучший удар, который нарушит баланс соперника. Здесь это сделать нелегко. Он возвращается, он играет всё лучше и лучше. Думаю, он ещё не в той форме, в какой был до травмы. Но для него каждый новый матч с игроком топ-уровня представляет собой возможность вернуться на былой уровень. Мне надо показать свой лучший теннис и отложить его возвращение как минимум до следующего турнира», – сказал Медведев на пресс-конференции.
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