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«Всем известно моё отношение к СВО». Свёнтек — о прекращении сотрудничества с Xiaomi

«Всем известно моё отношение к СВО». Свёнтек — о прекращении сотрудничества с Xiaomi
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек раскрыла причину, почему приняла решение прекратить сотрудничество с китайской корпорацией Xiaomi.

«Это моё решение и решение моей команды, но мы расстаёмся после успешного сотрудничества и без каких-либо трений. В целом сотрудничество с польским филиалом Xiaomi прошло очень успешно. Всем известно моё отношение к спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с действующим законодательством РФ), и я хотела бы быть последовательной в своих решениях. Именно поэтому мы заканчиваем наше сотрудничество в конце марта», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Отметим, что в феврале прошлого года, после начала военных действий на Украине, китайский производитель техники ушёл с российского рынка, однако со временем вернулся. Сама Свёнтек никогда не скрывала своей поддержки Украины. Она сотрудничала с Xiaomi с февраля 2021 года.

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