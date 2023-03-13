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Видеообзор победы Даниила Медведева над Ильёй Ивашко в третьем круге в Индиан-Уэллсе

Видеообзор победы Даниила Медведева над Ильёй Ивашко в третьем круге в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл белоруса Илью Ивашко (85-я ракетка мира) и вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Даниил выполнил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 13 заработанных брейк-пойнтов. Ивашко, в свою очередь, ни сделал ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В следующем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым (14-я ракетка мира).

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