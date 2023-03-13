Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор поражения Анастасии Потаповой от Джессики Пегулы на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) проиграла представительнице США Джессике Пегуле (третья ракетка мира) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Потаповой четыре эйса, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. Пегула три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.