Видеообзор поражения Анастасии Потаповой от Джессики Пегулы на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) проиграла представительнице США Джессике Пегуле (третья ракетка мира) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Потаповой четыре эйса, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. Пегула три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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