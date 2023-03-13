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Видеообзор тяжёлой победы Зверева над Руусувуори в матче третьего круга в Индиан-Уэллсе

Немецкий теннисист Александр Зверев (14-я ракетка мира) обыграл финна Эмиля Руусувуори (59-й номер рейтинга ATP) и вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Игра завершилась победой немецкого теннисиста со счётом 7:5, 1:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Руусувуори четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В следующем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Александр Зверев встретится с бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.