Медведев: в третьем сете удалось стать тем, кто не ошибается в розыгрышах из 25 ударов

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о проигранном втором сете в матче с белорусом Ильёй Ивашко (85-я ракетка мира) на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:2, 3:6, 6:1.
«Да, было очень сложно. Здесь нелегко играть. Для всех, для всех. У меня чувство, что тут есть около десятка игроков, у которых есть это качество… Не скажу какое, но они могут хорошо играть, поскольку в их игре есть что-то такое, что помогает им. А у всех остальных проблемы. Во многих матчах сеты заканчиваются 6:1. А смотришь по ТВ и думаешь: а ведь другой играл неплохо, разве что в нескольких моментах… Ошибаешься в важные моменты после розыгрышей в 25 ударов. Это и была разница между вторым и третьим сетом. Не могу сказать, что я стал гораздо лучше играть в третьем сете. Но мне удалось стать тем, кто не ошибается в розыгрышах из 25 ударов. Удалось просто чуть лучше сыграть в важные моменты. Да, было нелегко. Но тут всем нелегко. Буду продолжать с этим бороться», – сказал Медведев на пресс-конференции.
В следующем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым (14-я ракетка мира).
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