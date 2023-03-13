Рублёв: почувствовал уверенность после того, как сделал несколько брейков

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о непростом начале матча с представителем Франции Уго Умбером на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Игра третьего круга калифорнийского «Мастерса» завершилась победой российского теннисиста со счётом 7:5, 6:3.

«Он начал очень хорошо. Это надломило меня, и я подумал: «Не знаю, наверное, сегодня не мой день». В начале я не очень хорошо чувствовал мяч, потому что первый матч я играл ночью, а сегодня были совсем другие условия. И потом я начал говорить себе: «Хорошо, сегодня не мой день, он лучше, и всё». Но, как только я сделал несколько брейков, я поборол это чувство и начал ощущать себя уверенно. Я стал играть ещё лучше. Я начал подавать лучше и в конце концов смог закончить игру на хорошем уровне», – приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Следующим соперником Рублёва на турнире в Индиан-Уэллсе станет британец Кэмерон Норри (12).