Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей пятого игрового дня
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Завершился пятый игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Пятый игровой день. Результаты
Кристьян Гарин (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 7:6 (7:2)
Таро Дэниэл (Япония) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:5), 5:7, 2:6
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Александр Зверев (Германия) — 5:7, 6:1, 5:7
Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 3:6, 6:1, 4:6
Фрэнсис Тиафо (США) — Джэйсон Каблер (Австралия) — 6:3, 6:2
Андрей Рублёв (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 6:3
Даниил Медведев (Россия) — Илья Ивашко (Беларусь) — 6:2, 3:6, 6:1
Алехандро Табило (Чили) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 7:6 (8:6)
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