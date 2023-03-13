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Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей пятого игрового дня

Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей пятого игрового дня
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Завершился пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Пятый игровой день. Результаты

Ребекка Петерсон (Швеция) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 3:6, 6:3, 6:1
Мария Саккари (Греция) — Ангелина Калинина (Украина) — 3:6, 6:2, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 7:5
Анастасия Потапова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 4:6, 5:7
Кори Гауфф (США) — Линда Носкова (Чехия) — 6:4, 6:3
Петра Квитова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 0:6, 6:0, 6:4
Барбора Крейчикова (Чехия) — Синьюй Ван (Китай) — 6:2, 6:7 (1:7), 6:2

Также в четвёртый круг прошла действующая победительница Открытого чемпионата Австралии белоруска Арина Соболенко. Её соперница Леся Цуренко с Украины не явилась на матч.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сетка
«Позор Америки». Сестёр Уильямс жестоко оскорбили на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2001 «Позор Америки». Сестёр Уильямс жестоко оскорбили на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2001
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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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