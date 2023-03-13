Квитова вышла на первое место по количеству матчей WTA-1000 с 2009 года
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15-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова нанесла поражение латвийке Елене Остапенко (0:6, 6:0, 6:4) в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.
Этот матч стал 262-м для Квитовой на турнирах категории WTA-1000 с 2009 года, когда была учреждена Премьер-серия. По этому показателю она опередила бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки (261). Третье место принадлежит румынской теннисистке Симоне Халеп (258).
В четвёртом круге Индиан-Уэллса соперницей чешской теннисистки станет американка Джессика Пегула.
Петра Квитова — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2011, 2014) и Итогового WTA-тура (2011). В её активе также победы на 29 турнирах WTA в одиночном разряде.
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