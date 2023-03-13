Цуренко рассказала, что на её снятие с Индиан-Уэллса повлиял разговор с главой WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко (95-я ракетка мира) рассказала о причинах неявки на матч третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) против белоруски Арины Соболенко (вторая ракетка мира).

«Несколько дней назад у меня был разговор с нашим исполнительным директором WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он военные действия не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдёт именно так, как происходит сейчас в теннисе. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии России в моей стране, он сказал, что да и это его мнение.

Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре (против Донны Векич. — Прим. «Чемпионата») было невероятно сложно играть. Мне было сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру.

Наш разговор со Стивом Саймоном состоялся ещё до матча против Донны Векич. Я под впечатлением от всего этого просто ментально сегодня сорвалась, честно говоря. О моём разговоре со Стивом знают только игроки из нашей группы, с кем мы постоянно на связи, знает Элина. Все также шокированы. Мы попросили организовать конференц-колл с советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как случилось в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень удивительно и очень больно», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».