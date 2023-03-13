«Даже не хочу это произносить, это неловко». Пегула — о третьем месте в рейтинге WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула после победы над россиянкой Анастасией Потаповой (3:6, 6:4, 7:5) в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе заявила, что старается не думать о том, что на данный момент занимает третью строчку мирового рейтинга.
«Возможно, сначала я чувствовала небольшое давление. О тебе больше говорят, ты становишься популярнее.
У меня хорошо получается просто думать об одном конкретном матче, я считаю, что это помогло мне не чувствовать слишком большого давления, когда я поднялась в пятёрку лучших. Так странно думать, что я третья в мире. Даже не хочу это произносить, это неловко.
Действительно не могу осознать, что я там. Я очень хорошо умею просто не принимать этот факт как должное или не задумываться об этом», — приводит слова Пегулы Reuters.
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