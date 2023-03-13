Рублёв — об игре с Норри: он напоминает мне Медведева. Любит контратаковать, ждать ошибок

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём следующем сопернике на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В 1/8 финала россиянин встретится с британцем Кэмероном Норри (12).

«Это совсем другой соперник — пусть тоже левша, но не такой, как Уго. Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит играть очень низко и плоско с бэкхенда. Любит контратаковать, ждать ошибок, заставляет тебя рисковать. Так что посмотрим. Будет очень тяжёлый матч, и увидим, что произойдёт», – приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3. Матч с Норри запланирован на 14 марта.