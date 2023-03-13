Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — об игре с Норри: он напоминает мне Медведева. Любит контратаковать, ждать ошибок

Рублёв — об игре с Норри: он напоминает мне Медведева. Любит контратаковать, ждать ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём следующем сопернике на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В 1/8 финала россиянин встретится с британцем Кэмероном Норри (12).

«Это совсем другой соперник — пусть тоже левша, но не такой, как Уго. Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит играть очень низко и плоско с бэкхенда. Любит контратаковать, ждать ошибок, заставляет тебя рисковать. Так что посмотрим. Будет очень тяжёлый матч, и увидим, что произойдёт», – приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3. Матч с Норри запланирован на 14 марта.

Медведев отдал сет белорусу, но уже в 4-м круге Индиан-Уэллса! Расписание, расклады, сетки Медведев отдал сет белорусу, но уже в 4-м круге Индиан-Уэллса! Расписание, расклады, сетки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023