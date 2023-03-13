«Давайте примем красоту несовершенства». Циципас выложил очередной философский пост
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, в котором призвал быть терпимее к недостаткам других.
«Давайте примем красоту несовершенства. Жизнь беспорядочна и несовершенна, но именно это делает её такой прекрасной. Давайте научимся принимать себя и других такими, какие мы есть, со всеми недостатками и прочим», — написал Циципас.
Напомним, Циципас в последнее время часто пишет посты на философские темы. Также теннисист зарекомендовал себя как большой ценитель природы. Он нередко выкладывает фотографии из своих путешествий, на которых любуется местной флорой и фауной.
В финале Открытого чемпионата Австралии – 2023 Циципас уступил действующей первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
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