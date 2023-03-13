Берреттини, Шварцман и Монфис получили уайлд-кард на челленджер в Финиксе

Стал известен полный состав участников турнира серии «челленджер», который пройдёт в Финиксе (США) с 13 по 20 марта. Уайлд-кард от организаторов соревнований получили 23-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини и представитель Аргентины Диего Шварцман (38). Также организаторы выдали приглашение французу Гаэлю Монфису (210), недавно вернувшемуся в тур после травмы стопы.
Кроме того, в Аризоне выступят француз Ришар Гаске, казахстанец Александр Бублик и чех Иржи Легечка. Из россиян в основу напрямую попал лишь Роман Сафиуллин. Павел Котов и Александр Шевченко заявились в квалификацию.
Берреттини выступит на турнире такого уровня впервые с 2019 года. В первом круге итальянец, получивший уайлд-кард, встретится с белорусом Ильёй Ивашко. Роман Сафиуллин сыграет с Педро Мартинесом.
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