Журналист Наварро: выход Потаповой в футболке «Спартака» — это как минимум провокация
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Появление российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (3-я ракетка мира) вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.
«Спустя несколько дней после решения Уимблдона разрешить россиянам вернуться, это… мягко говоря, выглядит провокацией», — написал журналист Punto de Break Карлос Наварро в своём «Твиттере»
Встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Анастасией Потаповой и Джессикой Пегулой завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.
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