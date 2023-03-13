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Гилберт — об Осаке: считаю, что она сможет легко вернуться в тройку лучших в мире

Гилберт — об Осаке: считаю, что она сможет легко вернуться в тройку лучших в мире
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Бывший американский теннисист Брэд Гилберт уверен, что экс первой ракетке мира Наоми Осаке по силам вернуться в первую тройку рейтинга WTA.

Напомним, в январе японка сообщила о своей беременности. Ранее, в 2021 году, Осака приостановила карьеру из-за психологических проблем и с того момента пропустила множество турниров.

«Мы видели, как некоторые игроки возвращаются после рождения ребёнка. Я думаю, что у неё есть набор навыков, чтобы вернуться.

Ей нужно просто вернуть эту страсть и баланс для того, чтобы сделать это. Я думаю, что если она найдёт всё это, то сможет легко вернуться в тройку лучших в мире и снова выигрывать мэйджоры», — сказал Гилберт в подкасте The Craig Shapiro Tennis Podcast.

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