Гилберт — об Осаке: считаю, что она сможет легко вернуться в тройку лучших в мире

Бывший американский теннисист Брэд Гилберт уверен, что экс первой ракетке мира Наоми Осаке по силам вернуться в первую тройку рейтинга WTA.

Напомним, в январе японка сообщила о своей беременности. Ранее, в 2021 году, Осака приостановила карьеру из-за психологических проблем и с того момента пропустила множество турниров.

«Мы видели, как некоторые игроки возвращаются после рождения ребёнка. Я думаю, что у неё есть набор навыков, чтобы вернуться.

Ей нужно просто вернуть эту страсть и баланс для того, чтобы сделать это. Я думаю, что если она найдёт всё это, то сможет легко вернуться в тройку лучших в мире и снова выигрывать мэйджоры», — сказал Гилберт в подкасте The Craig Shapiro Tennis Podcast.