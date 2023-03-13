В «Спартаке» отреагировали на появление Потаповой в форме клуба в Индиан-Уэллсе

В футбольном клубе «Спартак» (Москва) оценили поступок российской теннисистки Анастасии Потаповой, появившейся в футболке команды в Индиан-Уэллсе перед матчем с американкой Джессикой Пегулой.

«Анастасия Потапова — наша давняя болельщица. Вполне естественно, что она носит красно-белые цвета. Желаем ей успеха и всегда ждём в Москве на матчах «Спартака», — приводит заявление пресс-службы клуба «РИА Новости Спорт».

Поступок Потаповой вызвал негативную реакцию некоторых зарубежных СМИ. В частности, польский портал Sport.pl назвал его провокацией, а журналист из этой страны Адам Ромер считает, что это должно быть принято во внимание перед принятием решения о возможном допуске россиян до Уимблдона.

Тем не менее данный поступок не помог Потаповой пробиться в четвёртый круг Индиан-Уэллса. Матч закончился победой Пегулы со счётом 3:6, 6:4, 7:5.