Польский комментатор осудил поступок Потаповой и порадовался победе её соперницы

Польский комментатор Мацей Зареба негативно высказался о появлении российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира). Поступок россиянки вызвал критику в социальных сетях, и многие увидели в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.
«Анастасия Потапова выходит на матч с Джессикой Пегулой в футболке московского «Спартака». Я тут что-то не понимаю...» — написал Зареба в своём «твиттере».
«Не думаю, что беспристрастное комментирование когда-либо было для меня таким сложным, как во время матча Потапова – Пегула. Молодец, Джессика, сегодня ты доставила много радости польским фанатам», — написал поляк после матча.
Встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Анастасией Потаповой и Джессикой Пегулой завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.
- 13 марта 2023
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