Даниил Медведев: порой даже не знаю, на каком языке думаю

Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о знании иностранных языков.

«Забавный вопрос. Во-первых, русский, английский, французский — они все совершенно разные. Русский — тут особо ничего не могу сказать, ведь это мой родной язык. Говорю на нём всю жизнь. Я же не учился ему. Полагаю, что это очень сложный язык, но для меня-то простой. Английский я учил в молодости. Это самый важный язык в мире. Сейчас, по-моему, почти во всех странах говорят на английском. Все люди, вся молодёжь, потому что так можно общаться друг с другом в современную эпоху, скажем так. Очень рад, что я могу хорошо выразить свои мысли. Хотя изредка бывает чувство, что мне не хватает слов.

Французский — да, я рад, что мне удалось его освоить, ведь это было непросто. Я не знал ни слова по-французски, пока мне не исполнилось 17. Я знал, что мне предстоит переезд во Францию, так что начал учить язык в 17. Приехал туда со слабой базой, но мог понять, о чём идёт речь. Это помогло мне выучить язык. Очень сложный язык, непростой. На русском мы, как, возможно, и в английском, произносим буквально всё, что написано. А во французском половина букв не произносится. Мне надо было привыкнуть к этому.

Сейчас мне кажется, что я в состоянии бегло говорить на трёх языках. Порой я даже не знаю, на каком языке думаю. Сны я вижу не так часто, но, вероятно, на русском. Но думать могу на разных языках. То же самое и на корте. Не знаю, как я это решаю. Порой могу говорить по-французски, а то по-английски и по-русски. Понятия не имею, как я сам выбираю язык. Это происходит само собой», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча с белорусом Ильёй Ивашко (6:2, 3:6, 6:1).