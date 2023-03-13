Потапова прокомментировала поражение от Пегулы в матче 3-го круга Индиан-Уэллса

28-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о своём поражении от третьего номера рейтинга WTA американки Джессики Пегулы (6:3, 4:6, 5:7) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Сегодня оставила на корте всё, но этого оказалось недостаточно… Вернусь ещё сильнее», — написала Потапова в социальных сетях.

Напомним, перед матчем Потапова появилась на корте в футболке московского «Спартака», чем вызвала неоднозначную реакцию в некоторых зарубежных СМИ и в соцсетях. В частности, польский портал Sport.pl назвал его провокацией, а журналист из этой страны Адам Ромер считает, что это должно быть принято во внимание перед принятием решения о возможном допуске россиян до Уимблдона.